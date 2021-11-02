Курсуватиме каналами Амстердама: в Нідерландах запустили безпілотне водне таксі

В Амстердамі розпочали експлуатацію безпілотного водного таксі Roboat. Він курсуватиме по каналах столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZDNet .

Створений науковцями з Массачусетського технологічного інституту та Амстердамського інституту передових міських рішень човен, отримав назву Roboat III.

Перший прототип було побудовано ще у 2015 році, втім за останні сім років він зазнав значних змін, аби стати "службою таксі" для місцевих жителів та туристів.

Зазначається, що максимальна швидкість човна становить 6 км/год, а його заряду вистає на 10 годин. Водночас човен має декілька камер, які допомагатимуть визначити маршрут й запобігти аваріям.