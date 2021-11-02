ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Курсуватиме каналами Амстердама: в Нідерландах запустили безпілотне водне таксі

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 19:00
Курсуватиме каналами Амстердама: в Нідерландах запустили безпілотне водне таксі Фото: в Нідерландах запустили безпілотне водне таксі (twitter.com/AMS_institute)
Автор: Сергій Пишкін

В Амстердамі розпочали експлуатацію безпілотного водного таксі Roboat. Він курсуватиме по каналах столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZDNet.

Створений науковцями з Массачусетського технологічного інституту та Амстердамського інституту передових міських рішень човен, отримав назву Roboat III.

Перший прототип було побудовано ще у 2015 році, втім за останні сім років він зазнав значних змін, аби стати "службою таксі" для місцевих жителів та туристів.

Зазначається, що максимальна швидкість човна становить 6 км/год, а його заряду вистає на 10 годин. Водночас човен має декілька камер, які допомагатимуть визначити маршрут й запобігти аваріям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди Амстердам
NEWS
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні