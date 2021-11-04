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У Китаї випустили смартфон для літніх людей: які він має функції

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Китай, Четвер 04 листопада 2021 13:24
У Китаї випустили смартфон для літніх людей: які він має функції Фото: у Китаї випустили смартфон для літніх людей
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї компанія Hisense Communications презентувала випуск нового смартфону Hisense F60 5G. Він оснащений функціями, які орієнтовані для використання літніми людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.

Зокрема, в смартфон включено функцію "захист сім'ї", яка передбачає:

  • можливість надання віддаленої допомоги за допомогою голосового зв'язку,
  • екстрений виклик за допомогою однієї клавіші у разі надзвичайної ситуації,
  • датчик, який виявлятиме падіння користувача.

Також, смартфон оснащений датчиками температури тіла, пульсу та рівня кисню в крові, що дозволяє людям похилого віку стежити за своїм здоров'ям.

Крім цього, алгоритм аналізу здоров'я Hisense надає результати оцінки стану здоров'я, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Вказано, що телефон оснащений 6,81-дюймовим дисплеєм Full HD+ та 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій працює на ОС Android, місткість акумулятора становить 5000 мАг.

Гаджет має основну потрійну камеру з датчиками зображення роздільною здатністю 48, 2 і 2 Мп, та фронтальну 16-мегапіксельну камеру.

Зазначено, що пристрій оснастили мінімалістичним інтерфейсом, аби спростити користування.

Hisense F60 5G має інтуїтивно зрозумілі значки та великі шрифти. Інформації про вартість та дату випуску компанія поки не повідомляє.

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