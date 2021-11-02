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Google може випустити складний Pixel Fold разом з Android 12L

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Вівторок 02 листопада 2021 18:12
Google може випустити складний Pixel Fold разом з Android 12L Фото: Google може випустити складаний Pixel Fold разом з Android 12L (letsgodigital.org)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google може випустити свій перший складаний смартфон Pixel Fold разом з Android 12L. в кінці жовтня компанія офіційно анонсувала Android 12L в якості попередньої версії для розробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Phone Arena.

Google змінив Android 12, щоб він краще підходив для великих екранів. У різних елементах інтерфейсу користувача, таких як панель повідомлень, екран блокування та інші системні поверхні, використовується нова двоколонна верстка.

У нижній частині екрана з'явилася панель завдань, яка може автоматично перемикатися на "вибрані програми". А вхід в режим розділеного екрана став дуже простим.

Google заявляє, що випустить фінальну версію Android 12L на початку наступного року, щоб встигнути до наступної хвилі планшетів і складних пристроїв на Android 12.

"Ми також пропонуємо ці функції нашим OEM-партнерам для впровадження на їх існуючі пристрої з великими екранами", - заявили в компанії.

Згідно з офіційним графіком випуску Android 12L, перша публічна бета-версія вийде десь у грудні, а стабільна версія з'явиться на "великоекранних" пристроях у березні 2022 року.

Можливо, саме в цей час дебютує і Pixel Fold. Швидше за все, Pixel Fold покажуть в березні, коли Android 12L буде готовий до фінального запуску.

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