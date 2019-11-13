Спустилися на землю: як "Слуга народу" Зеленського шукає голоси за земельну реформу

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ще в неділю в день з'їзду президентської партії розповідав журналістам, що земельні законопроекти, яких налічується аж одинадцять, парламент розгляне у вівторок, 12 листопада. Напередодні депутати від СН повинні були обговорити це питання на регулярних зборах фракції в КВЦ "Парковий".

Але розгляд земельної реформи перенесли. Причина – за її ухвалення просто може не вистачити голосів. На підтримку інших парламентських фракцій, які нерідко допомагають монобільшості своїми голосами, у "Слузі народу" цього разу не можуть покладатися.

Проти відкриття ринку землі категорично виступили "Батьківщина", "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність" і депутатська група "За майбутнє". Опозиція вже кілька днів проводить мітинги по всій країні і під Верховною радою зокрема, які також впливають на настрої депутатів більшості.

Перелік аргументів проти зняття мораторію давно відомий – від емоційних порівнянь землі із "матір'ю, якою не торгують" до побоювань щодо масової скупки землі транснаціональними корпораціями.

"Великі спекулятивні корпоративні структури глобального світу визначили землю як основний товар, який вони хочуть скуповувати, маючи у своєму розпорядженні трильйони. І тому ні в якому разі не можна сьогодні Україні позбутися цього стратегічного ресурсу!", – заявила з трибуни у вівторок лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Її однопартійці тим часом розгорнули під трибуною зелений банер "Ні розпродажу української землі!" Головна вимога "біло-сердечних" – продовжити ще на рік мораторій на продаж сільгоспугідь, а також зняти з розгляду всі законопроекти, які стосуються ринку землі.

Представники ОПЗЖ вийшли до трибуни зі своїм банером в партійних кольорах "Не дамо розікрасти землю!" "Хрін вам, а не земля України!" – звернувся один з лідерів політсили Вадим Рабинович до "представників МВФ, Сороса та інших, чиї загребущі руки тягнуться до землі України". При цьому головна вимога ОПЗЖ – провести всеукраїнський референдум з цього питання.

Депутатська група "За майбутнє", яка іноді допомагає монокоаліції своїми голосами, закликала владу "через дискусію досягти істини та компромісу в цьому питанні".

"Євросолідарність", лідер якої Петро Порошенко в часи своєї президентської каденції неодноразово висловлювався на підтримку ринку землі, голосувати за земельну реформу теж відмовляється.

"Ми за ринок землі, але коли мінімальна ціна буде високою, український фермер – захищений і буде мати пріоритет", – в загальних рисах пояснив позицію фракції депутат Микола Княжицький.

Таким чином, на вівторок кількість депутатів, готових підтримати законопроект авторства депутатів аграрного комітету (№2178-10), коливалася в межах мінімально необхідних 226, розповіли РБК-Україна співрозмовники в керівництві "Слуги народу". Тому у фракції вирішили трохи почекати з документом, щоб точно мати запас міцності при голосуванні.

"Є ймовірність того, що земельні питання будуть на цьому тижні в порядку денному. Але давайте будемо дивитися по ситуації. В цілому фракція за, але є багато зауважень у різних депутатів. Зараз ми з цими зауваженнями працюємо. Йде пошук тієї моделі, яка влаштує більшість людей", – заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

У вівторок під Радою протестували відразу і "за" і "проти" ринку землі (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За інформацією РБК-Україна, багато незгодних щодо цього питання в президентській фракції є серед мажоритарників, зокрема, обраних у Центральній Україні. Проти законопроекту також може виступити група депутатів зі "Слуги народу", які орієнтуються на Ігоря Коломойського.

"Критичну позицію щодо законопроекту про землю зайняв Олександр Дубинський, якого пов'язують з Коломойським, а також група з 5-7 близьких до нього народних депутатів. Депутати з Дніпра з орбіти Коломойського попередньо готові голосувати", – зазначив один зі співрозмовників у фракції.

Але якщо всі пов'язані з олігархом члени фракції влаштують демарш, то результат буде схожим на той, який був при голосуванні за дозвіл на арешт нардепа Ярослава Дубневича, говорить джерело. Тоді набралося лише 229 голосів "за", з них від фракції Зеленського – лише 208. Решта 35 не голосували або утрималися, ще дев'ять – відсутні. Позитивне рішення стало можливим завдяки фракції "Голос", яка майже у повному складі проголосувала "за".

Крім того, частина членів фракції "Слуги народу" коливається в питанні ринку землі через поточні акції протесту. На когось вплинула і суботня заява Європейського банку реконструкції та розвитку, розповіло джерело в монокоаліції.

Керуючий партнер банку в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроні заявив, що поспішне запровадження земельної реформи в Україні може призвести до незворотних помилок. Правда, на наступний день в ЄБРР заявили про повну підтримку ринку землі, аналогічну заяву зробили і у Світовому банку.

"У питанні ринку землі є емоційна складова. Наприклад, депутату подзвонила мама, яка проживає десь в регіоні, і сказала, мовляв, як ти можеш, це не можна підтримувати тощо. І все, людина змінила позицію", – розповів один із співрозмовників у монобільшості.

Свою роль зіграло і відеозвернення Володимира Зеленського, зроблене в понеділок. Президент запропонував між першим і другим читанням відкоригувати законопроект, зазначивши, що можливість продажу землі іноземцям буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі, дата якого невідома.

Для кого-то з "Слуги народу" це стало аргументом на користь земельної реформи. В той же час більш ліберально налаштовані члени фракції, які підтримують максимально ринковий підхід до земельного питання, навпаки, залишилися незадоволені цією ідеєю.

"Якщо навскидку, зараз 1-2 людини в кожній з 15 наших груп не готові підтримувати законопроект, але ситуація постійно змінюється. Якщо ми зараз поставимо його в зал і провалимо, то ми зможемо повернутися до нього тільки на наступній сесії в лютому. І тоді під кінець цього року у нас виникне технічне питання, що нам робити з мораторієм – продовжувати чи ні", – пояснив один з парламентаріїв від СН.

Єдиним союзником для "Слуги народу" в голосуванні за земельну реформу може стати "Голос". Також у фракції Зеленського розраховують на підтримку близько десяти позафракційних депутатів, пов'язаних з великим аграрним бізнесом.

На відміну від інших фракцій і груп, партія Вакарчука поки не заявляла про свою категоричну позицію з приводу комітетського законопроекту. Чіткої готовності підтримувати цей документ "Голос" також не демонструє.

Серед усіх 11 земельних законопроектів пріоритетним для влади є не внесений урядом №2178, а альтернативний, написаний депутатами від "Слуги народу" під номером 2178-10, який був підтриманий профільним комітетом.

У ньому встановлюється заборона на продаж землі компаніям з іноземним капіталом до 2024 року, а також обмеження на концентрацію угідь в межах однієї територіальної громади, а не лише однієї області чи країни в цілому.

"Якщо б ми знали останню версію законопроекту, ми б могли сказати свою позицію. Зараз ми почули селфі-звернення шановного гаранта Конституції, і тепер дуже важко зрозуміти, що все-таки буде поставлено на голосування. Як тільки ми побачимо, в якому вигляді законопроект буде винесений на голосування, я зможу сказати про позицію фракції", — сказав РБК-Україна заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Один із соратників Вакарчука також висловлював побоювання, що на різних етапах проходження законопроекту туди можуть внести масу правок, які повністю зіпсують початкову концепцію земельного ринку.

Земельне питання "Слуга народу" планує обговорити на засіданні фракції в середу зранку. За інформацією РБК-Україна, на засідання можуть прийти прем'єр Олексій Гончарук, а також представники Офісу президента або навіть сам президент.

У парламенту ще є час до кінця року, щоб відкликати комітетський законопроект про ринок землі та внести доопрацьований, заявила в понеділок представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук. На її думку, підтриманий аграрним комітетом проект №2178-10 поки що досить "сирий".

Вже увечері у вівторок в порядку денному Ради на 13 листопада з'явилися всі 11 проектів. І, як пояснила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, "основний варіант – голосувати за альтернативний депутатський законопроект №2178-10".

Але навіть якщо керівництву фракції і команді президента вдасться переконати "слуг" його підтримати, не факт, що справа дійде до голосування, а не закінчиться блокуванням трибуни опозиційними партіями або через протести під стінами парламенту, що вже не раз спостерігалося в Раді під час розгляду доленосних для країни рішень.