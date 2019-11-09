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У ЄБРР заявили, що поспіх у земельній реформі недоречний

Новини » Політика     09.11.2019 - 15:41
У ЄБРР заявили, що поспіх у земельній реформі недоречний
Ілюстративне фото )з відкритих джерел)

У ЄБРР закликали узяти паузу у реалізації земельної реформи

Керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроні заявив, що швидке впровадження земельної реформи в Україні може спричинити за собою незворотні помилки. Про це він заявив в ході Київського міжнародного економічного форуму в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

Він закликав узяти паузу у реалізації земельної реформи.

"Мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі чули і в Маріуполі (на інвестиційному форумі, - ред.) минулого тижня, - "нам треба поспішати, зробити все як можна швидше, так, будуть помилки, але потім ми їх виправимо". Земельна реформа - таке місце, де не можна допускати помилки, вони будуть незворотними. Давайте візьмемо паузу, подумаємо і зробимо все поступово і правильно. І збережемо права малих фермерів", - сказав він.

Крім того, такої ж думки дотримується заступник начальника управління корпоративних фінансів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Жан-Жак Сулакру.

"Україні не варто поспішати... Я б рекомендував робити це поступово, спочатку вирішуючи питання земель у державній власності, приватизувавши її", - зазначив Сулакру.

Нагадаємо, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський спрогнозував зростання цін на землю після запуску земельної реформи. Приблизно ціна зросте на 5-10% в наступному році. Після зняття мораторію ціна зросте на 10-20%.

Раніше РБК-Україна писало, що у бюджеті на 2020 рік закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. На здешевлення кредитів для охочих купити землю закладено 4,4 мррд гривень.

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