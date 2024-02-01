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Упростит процесс. Минобороны объяснило, почему предлагает уточнение данных не только через ТЦК

Четверг 01 февраля 2024 19:16
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Упростит процесс. Минобороны объяснило, почему предлагает уточнение данных не только через ТЦК Фото: Илларион Павлюк, начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины (starylev.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Электронный кабинет призывника упростит процесс уточнения данных, на которое украинцам будет предоставляться 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления прессы и информации Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка в эфире телемарафона.

"Это можно будет сделать (уточнить данные, - ред.) через электронный кабинет. Для этого будет 60 дней. Что важно, что способы уточнения будут разные, но если уже функционирует кабинет - удобнее всего это будет сделать там, но остаются ТЦК и СП, ЦПАУ и так далее", - пояснил Павлюк.

По словам начальника управления прессы и информации Минобороны, в целом электронный кабинет позволит "меньше бегать", охватить большее количество людей и сделать мобилизацию значительно качественнее.

Почему уточнение данных является важным

"Существует "Оберіг", он объединил много баз данных и в том числе в "Оберіг" заносились бумажные данные. Там много неточностей. Соответственно уточнения данных в ТЦК и сегодня является обязанностью граждан. Поэтому создается механизм, чтобы сделать так, чтобы гражданам было проще и легче выполнить свой долг", - отметил Павлюк.

Законопроект о мобилизации в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Документ содержит нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, предоставление "брони" от призыва и призывного возраста. В частности, предлагает ограничения для уклонистов, а также отправку повесток в "военкомат" через электронный кабинет.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

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