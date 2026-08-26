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Упрощенный механизм возвращения из СЗЧ будет действовать еще 25 дней: как подать рапорт

12:21 26.08.2026 Ср
2 мин
Военный может самостоятельно выбрать подразделение, в которое вернется после СЗЧ
aimg Татьяна Степанова
Упрощенный механизм возвращения из СЗЧ будет действовать еще 25 дней: как подать рапорт Фото: упрощенный механизм возвращения из СЗЧ будет действовать еще 25 дней (Getty Images)
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До 20 сентября 2026 года военнослужащий может добровольно вернуться на службу после СЗЧ и самостоятельно выбрать подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Для упрощенного возвращения доступно более 70 подразделений Сил обороны: механизированные, штурмовые и артиллерийские бригады, подразделения беспилотных систем, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и т.д.

Чтобы определиться с подразделением для возврата, нужно ознакомиться с информацией о части на портале szch.army.gov.ua.

Упрощенный механизм действует до 20 сентября для военнослужащих, у которых СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 включительно.

Подать рапорт можно:

  • через "Армия+";
  • направления в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);
  • через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

После согласования рапорта у "Армия+" появится статус "В дороге". Он подтверждает, что военный добровольно возвращается на службу и дает 5 дней, чтобы прибыть в бригаду.

После зачисления восстанавливается денежное, продовольственное и другие виды довольствия.

Возвращение из СЗЧ

Напомним, в июне Кабинет министров Украины принял постановление №767 о запуске экспериментального проекта, согласно которому военным в СЗЧ дали 100 дней на "скорое" возвращение в армию.

Также мы писали, как вернуться с СЗЧ по упрощенной процедуре через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Этот механизм позволяет самостоятельно выбрать новую часть согласованного перечня и гарантирует защиту от перевода в другие подразделения в течение следующих 6 месяцев без личного согласия военнослужащего.

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