Упрощенный механизм возвращения из СЗЧ будет действовать еще 25 дней: как подать рапорт
До 20 сентября 2026 года военнослужащий может добровольно вернуться на службу после СЗЧ и самостоятельно выбрать подразделение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Для упрощенного возвращения доступно более 70 подразделений Сил обороны: механизированные, штурмовые и артиллерийские бригады, подразделения беспилотных систем, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и т.д.
Чтобы определиться с подразделением для возврата, нужно ознакомиться с информацией о части на портале szch.army.gov.ua.
Упрощенный механизм действует до 20 сентября для военнослужащих, у которых СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 включительно.
Подать рапорт можно:
- через "Армия+";
- направления в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);
- через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).
После согласования рапорта у "Армия+" появится статус "В дороге". Он подтверждает, что военный добровольно возвращается на службу и дает 5 дней, чтобы прибыть в бригаду.
После зачисления восстанавливается денежное, продовольственное и другие виды довольствия.
Возвращение из СЗЧ
Напомним, в июне Кабинет министров Украины принял постановление №767 о запуске экспериментального проекта, согласно которому военным в СЗЧ дали 100 дней на "скорое" возвращение в армию.
Также мы писали, как вернуться с СЗЧ по упрощенной процедуре через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Этот механизм позволяет самостоятельно выбрать новую часть согласованного перечня и гарантирует защиту от перевода в другие подразделения в течение следующих 6 месяцев без личного согласия военнослужащего.