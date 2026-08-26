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Спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів: як подати рапорт

12:21 26.08.2026 Ср
2 хв
Військовий може самостійно обрати підрозділ, у який повернеться після СЗЧ
aimg Тетяна Степанова
Спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів: як подати рапорт Фото: спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів (Getty Images)
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До 20 вересня 2026 року військовослужбовець може добровільно повернутися на службу після СЗЧ та самостйно обрати підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів Сил оборони: механізовані, штурмові й артилерійські бригади, підрозділи безпілотних систем, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту тощо.

Щоб визначитися з підрозділом для повернення, треба ознайомитися з інформацією про частину на порталі szch.army.gov.ua.

Спрощений механізм діє до 20 вересня для військовослужбовців, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

Подати рапорт можна:

  • через "Армія+";
  • напряму до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ);
  • через 1-й чи 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).

Після погодження рапорту в "Армія+" з’явиться статус "В дорозі". Він підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до бригади.

Після зарахування відновлюється грошове, продовольче та інші види забезпечення.

Повернення із СЗЧ

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів України ухвалив постанову №767 про запуск експериментального проєкту, згідно з яким військовим у СЗЧ дали 100 днів на "швидке" повернення до армії.

Також ми писали, як повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Цей механізм дозволяє самостійно обрати нову частину з погодженого переліку та гарантує захист від переведення в інші підрозділи протягом наступних 6 місяців без особистої згоди військовослужбовця.

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