Потеряли удостоверение УБД? Пошаговая инструкция, как быстро получить дубликат

Защитники и защитницы, которые потеряли или испортили удостоверение участника боевых действий (УБД), выданное по решению межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов, могут получить дубликат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП .

Услуга доступна только тем, кто получил статус УБД по решению межведомственной комиссии Минветеранов.

Ранее РБК-Украина писало, кто может получить статус участника боевых действий в Украине, какие документы для этого нужны и как проходит процедура. Статус дает право на ряд льгот - медицинских, жилищных, налоговых и тому подобное. Подавать документы можно через командира или самостоятельно в межведомственную комиссию.

Также мы рассказывали, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

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