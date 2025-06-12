Потеряли удостоверение УБД? Пошаговая инструкция, как быстро получить дубликат
Защитники и защитницы, которые потеряли или испортили удостоверение участника боевых действий (УБД), выданное по решению межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов, могут получить дубликат.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Как получить дубликат
Услуга доступна только тем, кто получил статус УБД по решению межведомственной комиссии Минветеранов.
Первым делом подготовьте документы:
- заявление о замене удостоверения с объяснением причин потери или порчи (обязательно указать номер телефона);
- оригинал испорченного удостоверения (если есть);
- копию утраченного удостоверения или данные о его номере, серии и дате выдачи;
- копии страниц паспорта (1, 2, 11, 12) и идентификационного код;
- две фотографии 3×4 см.
Отправьте документы:
- сканированные копии на адрес электронной почты: dpi@mva.gov.ua;
- фотографии по почте в Министерство по делам ветеранов Украины по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.
Ранее РБК-Украина писало, кто может получить статус участника боевых действий в Украине, какие документы для этого нужны и как проходит процедура. Статус дает право на ряд льгот - медицинских, жилищных, налоговых и тому подобное. Подавать документы можно через командира или самостоятельно в межведомственную комиссию.
Также мы рассказывали, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.
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