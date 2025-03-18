Как правильно оформить и получить статус участника боевых действий: разъяснение адвоката

Статус участника боевых действий (УБД) является официальным подтверждением участия военнослужащих, добровольцев и работников правоохранительных органов в защите территориальной целостности Украины. Он дает право на ряд социальных льгот и гарантий.

Как получить статус участника боевых действий в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Алина Ткач.

Кто может получить статус УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", статус участника боевых действий могут получить:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Госспецсвязи;

работники правоохранительных органов, которые выполняли задачи в зоне боевых действий;

граждане рядового и начальствующего состава гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований;

добровольцы, официально привлеченные к боевым действиям;

медицинский персонал, который оказывал помощь на поле боя;

гражданские лица, работавшие в районах боевых действий в период военного положения.

Полный перечень категорий лиц содержится в ст. 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Процедура получения статуса УБД

Процесс оформления статуса УБД состоит из двух основных этапов.

Сбор необходимых документов. Основным документом для получения статуса является справка Формы 6, которая содержит информацию о военной службе, личные данные и участие в боевых действиях. Кроме этого, необходимо предоставить:

выдержки (копии) боевых донесений;

выдержки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

выдержки (копии) из вахтенных журналов;

копии полетных листов;

копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач, среди них:

- копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);

- выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

- выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

- документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие;

- копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника); - выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач; - выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач; - документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие; для лиц, находившихся в плену или в заложниках материалы специальных (служебных) расследований по факту попадания в плен или в заложники;

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Подача документов на рассмотрение комиссии. Документы подаются в комиссию через командира воинской части или непосредственно лицом через межведомственную комиссию. Рассмотрение документов занимает до 30 дней, однако возможны задержки из-за бюрократических сложностей или неполноты представленной информации.

Если представление на комиссию не делает командир, военнослужащий может сделать это самостоятельно. В таком случае алгоритм получения статуса УБД начинается с традиционного рапорта на имя командира, по которому военный получает нужную справку и сам пересылает ее в адрес межведомственной комиссии.

Лицам, уволенным с военной службы для получения статуса УБД необходимо обращаться с заявлением (рапортом) в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Работники ТЦК имеют доступ к системе электронного документооборота, поэтому направляют заявление (рапорт) на воинскую часть заявителя. Воинская часть в свою очередь формирует соответствующую справку формы 6 и другие документы, подтверждающие непосредственное участие военного в боевых действиях, и отправляют ее на комиссию, которая принимает решение о предоставлении военнослужащему статуса участника боевых действий.

Льготы для участников боевых действий

Лица, получившие статус УБД, имеют право на следующие льготы:

медицинские - бесплатное лечение, лекарства по рецепту;

жилищные - льготное обеспечение жильем, право на земельный участок;

коммунальные - скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

транспортные - бесплатный проезд в общественном транспорте;

налоговые - скидки на налог на доходы физических лиц, освобождение от военного сбора;

образовательные - первоочередное зачисление детей УБД в учебные заведения;

пенсионные - льготы по пенсионному обеспечению.

Какими документами регулируется статус УБД

Статус участника УБД закреплен в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Также этот вопрос регулируется другими нормативно-правовыми актами, в частности:

Постановлением Кабинета Министров Украины № 413 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления" (для военнослужащих (резервистов, военнообязанных) СБУ, лиц, которые входят в состав разведывательных органов);

Постановлением КМУ № 1041 от 10.09.2024 года, которым утвержден Порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях;

Приказом Министерства по делам ветеранов Украины от 26 февраля 2021 года № 43 "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера и некоторых других категорий лиц в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Юридическая поддержка

Процедура оформления статуса УБД предусматривает сбор значительного количества документов и взаимодействие с государственными органами. Во избежание трудностей военнослужащим рекомендуется обращаться за юридической помощью к военным адвокатам, которые могут значительно упростить процесс получения статуса.