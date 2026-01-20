RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Попытка подчинить Европу: Макрон назвал неприемлемыми тарифы Трампа

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп при помощи введения тарифов для европейских стран пытается ослабить и подчинить Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме.

"Конкуренция со стороны Соединенных Штатов Америки через торговые соглашения подрывает наши экспортные интересы, требует максимальных уступок и открыто нацелена на ослабление и подчинение Европы", - подчеркнул французский лидер. 

Он отметил, что это все происходит в сочетании с бесконечным накоплением новых тарифов, которые "являются принципиально неприемлемыми". 

Тарифы Трампа

Напомним, еще в прошлом году президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы для огромного количества стран. Таким образом он шантажировал другие государства, чтобы они подписали с Вашингтоном торговые сделки с более выгодными условиями для США.

Сейчас же президент Трамп начал использовать тарифы в контексте своих попыток присоединить Гренландию к США.

Несколько дней назад он объявил, что с 1 февраля для ряда европейских государств, в том числе Франции, будет введена 10% таможенная пошлина на все товары.

По словам американского лидера, такие тарифы будут действовать до тех пор, пока Европа не согласится продать США Гренландию.

Детальнее о том, как Трамп шантажирует европейские страны, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзФранцияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЭммануэль МакронТарифы