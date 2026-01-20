Попытка подчинить Европу: Макрон назвал неприемлемыми тарифы Трампа

Тарифы Трампа

Напомним, еще в прошлом году президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы для огромного количества стран. Таким образом он шантажировал другие государства, чтобы они подписали с Вашингтоном торговые сделки с более выгодными условиями для США.

Сейчас же президент Трамп начал использовать тарифы в контексте своих попыток присоединить Гренландию к США.

Несколько дней назад он объявил, что с 1 февраля для ряда европейских государств, в том числе Франции, будет введена 10% таможенная пошлина на все товары.

По словам американского лидера, такие тарифы будут действовать до тех пор, пока Европа не согласится продать США Гренландию.

Детальнее о том, как Трамп шантажирует европейские страны, - в материале РБК-Украина.