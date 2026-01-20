Спроба підпорядкувати Європу: Макрон назвав неприйнятними тарифи Трампа

Тарифи Трампа

Нагадаємо, ще минулого року президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи для величезної кількості країн. У такий спосіб він шантажував інші держави, щоб вони підписали з Вашингтоном торговельні угоди з більш вигідними умовами для США.

Зараз же президент Трамп почав використовувати тарифи в контексті своїх спроб приєднати Гренландію до США.

Кілька днів тому він оголосив, що з 1 лютого для низки європейських держав, зокрема Франції, буде запроваджено 10% мито на всі товари.

За словами американського лідера, такі тарифи діятимуть доти, доки Європа не погодиться продати США Гренландію.

Детальніше про те, як Трамп шантажує європейські країни, - в матеріалі РБК-Україна.