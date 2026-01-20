UA

Спроба підпорядкувати Європу: Макрон назвав неприйнятними тарифи Трампа

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп за допомогою запровадження тарифів для європейських країн намагається послабити і підпорядкувати Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції Еммануеля Макрона на Всесвітньому економічному форумі.

"Конкуренція з боку Сполучених Штатів Америки через торговельні угоди підриває наші експортні інтереси, вимагає максимальних поступок і відкрито націлена на ослаблення та підпорядкування Європи", - наголосив французький лідер.

Він зауважив, що це все відбувається в поєднанні з нескінченним накопиченням нових тарифів, які "є принципово неприйнятними".

 

Тарифи Трампа

Нагадаємо, ще минулого року президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи для величезної кількості країн. У такий спосіб він шантажував інші держави, щоб вони підписали з Вашингтоном торговельні угоди з більш вигідними умовами для США.

Зараз же президент Трамп почав використовувати тарифи в контексті своїх спроб приєднати Гренландію до США.

Кілька днів тому він оголосив, що з 1 лютого для низки європейських держав, зокрема Франції, буде запроваджено 10% мито на всі товари.

За словами американського лідера, такі тарифи діятимуть доти, доки Європа не погодиться продати США Гренландію.

Детальніше про те, як Трамп шантажує європейські країни, - в матеріалі РБК-Україна.

