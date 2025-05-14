Импичмент Трампа: Конгресс должен определиться до конца недели
Республиканцы поставили демократов перед сложным выбором накануне ключевого голосования за законопроект об импичменте президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Предложение обязывает Палату представителей определиться по этому вопросу до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, вероятно, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.
Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу государства, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и "тирании". Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.
В интервью Axios в Капитолии Танедар отметил, что имел "определенную коммуникацию" с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он "не спрашивал разрешения, а просто общался".
"Президент Трамп проводил неконституционную деятельность. Он совершил преступления, подлежащие импичменту, и я обязан был выполнить свой конституционный долг", - подчеркнул конгрессмен.
Импичмент Дональда Трампа
Шри Танедар внес предложение импичмента в Конгресс в конце апреля.
В ответ Трамп назвал оппонентов ничтожествами и психами, а их действия - абсурдными.
В начале апреля о намерении внести в Конгресс проект импичмента заявил демократ Эл Грин. Он отметил, что Трамп не заслуживает занимать должность главы Белого дома.
Советники Трампа не исключают объявления импичмента, если демократы победят на промежуточных выборах в 2026 году.
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