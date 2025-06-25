В США предложили объявить импичмент Трампу из-за Ирана: что решили в Палате представителей

Палата представителей США отклонила предложение объявить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу импичмент в связи с ударами по Ирану без одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

С инициативой объявить импичмент Трампу выступил законодатель-демократ от Техаса Эл Грин.

Палата представителей большинством голосов отклонила предложение. Против инициативы проголосовали 344 конгрессмена, среди которых были 128 демократов и все республиканцы. Поддержали предложение 79 демократов.

По данным издания, Грин на протяжении нескольких месяцев пытался инициировать голосование по поводу импичмента, критикуя подход Трампа к решению вопросов как внешней, так и внутренней политики.

Во вторник он внес очередное предложение, обвинив президента США в том, что тот не запросил разрешения Конгресса на нанесение ударов по трем ядерным объектам в Иране.

Грин, в частности, обвинил американского лидера в нарушении клятвы "всеми силами защищать и отстаивать Конституцию", а также в "злоупотреблении полномочиями".

В ответ Спикер палаты представителей США Майк Джонсон и другие ведущие республиканцы выразили Трампу поддержку, отметив, что тот имел все полномочия как главнокомандующий для нанесения удара.

"Удары по ядерным объектам Ирана явно входили в полномочия президента Трампа по статье II как главнокомандующего. Это даже не должно быть предметом спора", - ответил Джонсон.