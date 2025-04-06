В США готовят новую попытку импичмента Трампа: Грин идет до конца
Речь Эла Грина на митинге в Вашингтоне стала громким предупреждением Трампу: демократ из Техаса готовит импичмент и обещает действовать как "Давид против Голиафа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В субботу, 5 апреля, во время выступления на митинге в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать должность главы исполнительной власти.
"Нам нужен Сенат, который на этот раз признает его виновным, и я хочу, чтобы вы знали - от всего сердца - я понимаю, что он является Голиафом. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Однако, друзья мои, для каждого Голиафа существует Давид", - сказал Грин, обращаясь к демонстрантам на митинге "Руки прочь!" в субботу в округе Колумбия.
Он также добавил, что внесет представление об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу в течение следующих 30 дней.
"И я хочу, чтобы вы знали, господин Президент: этот Давид внесет против вас статьи импичмента в течение следующих 30 дней. В течение 30 дней я вношу статьи импичмента. Я иду за вами. Господин Президент, этот Давид идет за вами", - заявил конгрессмен.
Грин, который еще около двух месяцев назад пообещал внести представление импичмента против Трампа, утверждает, что тот не "заслуживает должности", которую занимает.
"Вам нельзя доверить свободу и правосудие для всех. Вам нельзя доверить правительство народа, избранное народом и для народа. Я иду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - добавил Грин.
Реакция Белого дома
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Лиз Гастон в комментарии изданию The Hill отметила, что позиция Трампа "четкая: он всегда будет защищать Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право".
"Между тем позиция демократов заключается в предоставлении выплат по программам Social Security, Medicaid и Medicare нелегальным иммигрантам, что приведет к банкротству этих программ и ударит по американским пенсионерам", - отметила Гастон.
Добавим, что 5 февраля во время выступления в Палате представителей Грин заявил, что подаст статьи импичмента против Трампа после того, как главнокомандующий предположил, что США должны взять под контроль Полосу Газы.
"Несправедливость в Газе - это угроза справедливости в Соединенных Штатах Америки", - сказал тогда Грин.
В субботу, 5 апреля, он повторил подобное, отметив, что разрушенная войной территория "не должна стать курортом. Должен быть дом для палестинского народа".
Речь Трампа в Конгрессе и реакция Грина
Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин был инициатором нескольких безуспешных попыток импичмента во время первого президентского срока Трампа.
4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу. Во время обращения, глава Белого дома затронул темы Панамского канала, установления контроля за Гренландией, а также российско-украинской войны.
В начале обращения президента, спикер Палаты представителей Майк Джонсон приказал охране выгнать конгрессмена-демократа Ала Грина из зала заседаний, потому что он очень громко возмущался первыми заявлениями лидера.
В субботу, 5 апреля, почти по всей территории США состоялись многочисленные митинги с протестами против политики администрации Дональда Трампа. Люди митинговали и в странах Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.