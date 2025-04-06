В США готовят новую попытку импичмента Трампа: Грин идет до конца

Речь Эла Грина на митинге в Вашингтоне стала громким предупреждением Трампу: демократ из Техаса готовит импичмент и обещает действовать как "Давид против Голиафа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В субботу, 5 апреля, во время выступления на митинге в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать должность главы исполнительной власти.

"Нам нужен Сенат, который на этот раз признает его виновным, и я хочу, чтобы вы знали - от всего сердца - я понимаю, что он является Голиафом. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Однако, друзья мои, для каждого Голиафа существует Давид", - сказал Грин, обращаясь к демонстрантам на митинге "Руки прочь!" в субботу в округе Колумбия.

Он также добавил, что внесет представление об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу в течение следующих 30 дней.

"И я хочу, чтобы вы знали, господин Президент: этот Давид внесет против вас статьи импичмента в течение следующих 30 дней. В течение 30 дней я вношу статьи импичмента. Я иду за вами. Господин Президент, этот Давид идет за вами", - заявил конгрессмен.

Грин, который еще около двух месяцев назад пообещал внести представление импичмента против Трампа, утверждает, что тот не "заслуживает должности", которую занимает.

"Вам нельзя доверить свободу и правосудие для всех. Вам нельзя доверить правительство народа, избранное народом и для народа. Я иду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - добавил Грин.

Реакция Белого дома

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Лиз Гастон в комментарии изданию The Hill отметила, что позиция Трампа "четкая: он всегда будет защищать Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право".

"Между тем позиция демократов заключается в предоставлении выплат по программам Social Security, Medicaid и Medicare нелегальным иммигрантам, что приведет к банкротству этих программ и ударит по американским пенсионерам", - отметила Гастон.

Добавим, что 5 февраля во время выступления в Палате представителей Грин заявил, что подаст статьи импичмента против Трампа после того, как главнокомандующий предположил, что США должны взять под контроль Полосу Газы.

"Несправедливость в Газе - это угроза справедливости в Соединенных Штатах Америки", - сказал тогда Грин.

В субботу, 5 апреля, он повторил подобное, отметив, что разрушенная войной территория "не должна стать курортом. Должен быть дом для палестинского народа".