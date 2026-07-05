Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин в субботу 4 июля тоже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил его с Днем независимости США, а также стороны затронули тему войны в Украине.

Об этом заявил помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Ушакова, разговор состоялся 4 июля и длился 1 час и 25 минут. Во время беседы Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, а также обсуждались другие темы.

"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", - сказал помощник диктатора.

Что касается Украины и не только, из уст Ушакова прозвучали такие тезисы:

Путин подтвердил Трампу приглашение посетить РФ;

президенты затронули тему войны в Украине, в том числе с учетом участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля;

Путин рассказал Трампу о "реальной" ситуации на поле боя (якобы наступлении по всем направлениям);

Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования войны в Украине, но с учетом принципиальных российских подходов;

Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по Украине;

спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер будут готовы снова приехать в Москву;

Трамп якобы заявил о необходимости как можно скорее закончить войну в Украине для реализации потенциала сотрудничества РФ и США в экономике;

Путин и Трамп договорились оставаться на связи и созвониться в ближайшее время;

Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США;

Путин и Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.

При этом отметим, что американская сторона пока никак не комментировала разговор.