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Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине

01:29 05.07.2026 Вс
2 мин
О чем говорили Путин и Трамп по версии Кремля?
aimg Эдуард Ткач
Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
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Диктатор РФ Владимир Путин в субботу 4 июля тоже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил его с Днем независимости США, а также стороны затронули тему войны в Украине.

Об этом заявил помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Ушакова, разговор состоялся 4 июля и длился 1 час и 25 минут. Во время беседы Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, а также обсуждались другие темы.

"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", - сказал помощник диктатора.

Что касается Украины и не только, из уст Ушакова прозвучали такие тезисы:

  • Путин подтвердил Трампу приглашение посетить РФ;
  • президенты затронули тему войны в Украине, в том числе с учетом участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля;
  • Путин рассказал Трампу о "реальной" ситуации на поле боя (якобы наступлении по всем направлениям);
  • Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования войны в Украине, но с учетом принципиальных российских подходов;
  • Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по Украине;
  • спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер будут готовы снова приехать в Москву;
  • Трамп якобы заявил о необходимости как можно скорее закончить войну в Украине для реализации потенциала сотрудничества РФ и США в экономике;
  • Путин и Трамп договорились оставаться на связи и созвониться в ближайшее время;
  • Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США;
  • Путин и Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.

При этом отметим, что американская сторона пока никак не комментировала разговор.

Разговор Зеленского и Трампа

Напомним, вечером 4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием США, а также выразил благодарность за помощь Украине. Кроме того, стороны коснулись ситуации на поля боя и дипломатии.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решительность Америки будет решающей. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", - подчеркнул глава государства.

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