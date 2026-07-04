"Есть реальная перспектива закончить войну": Зеленский рассказал детали разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что есть реальная перспектива завершить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
В первую очередь, Зеленский поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием независимости США. По его словам, он и американский лидер хорошо побеседовали по телефону.
"Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от Javelin и Patriot до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", - проинформировал президент.
Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию на украинском фронте и в дипломатии. Зеленский подчеркнул, что решимость Вашингтона будет иметь решающее значение в завершении войны, а также анонсировал встречу с Трампом на саммите НАТО.
"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решительность Америки будет решающей. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", - сказал глава государства.
Резюмируя президент еще раз выразил благодарность США и Трампу, поздравил Америку с праздником и пожелал стране дальнейшего процветания и только успехов.
К слову Зеленский прикрепил также фото Родины-Матери в Киеве, которую подсветили цветами США в честь Дня независимости Штатов.
Что еще важно знать
Напомним, сегодня Зеленский уже поздравлял Трампа и американский народ с праздником, а также отметил, что Украина и США объединены общими ценностями. Он подчеркнул, что сегодня американское лидерство является залогом свободы по всему миру.
Стоит добавить, что последняя встреча Зеленского и Трампа была несколько недель назад, на саммите G7. Согласно изданию Financial Times, президент США был восхищен операциями Украины по дальнобойным ударам по территории России.
Причем после этого саммита Трамп сказал журналистам, что Украина хорошо справляется на фронте, несмотря на то, что Россия является большой страной с гораздо меньшей армией.