"Есть реальная перспектива закончить войну": Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что есть реальная перспектива завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

В первую очередь, Зеленский поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием независимости США. По его словам, он и американский лидер хорошо побеседовали по телефону.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от Javelin и Patriot до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", - проинформировал президент.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию на украинском фронте и в дипломатии. Зеленский подчеркнул, что решимость Вашингтона будет иметь решающее значение в завершении войны, а также анонсировал встречу с Трампом на саммите НАТО.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решительность Америки будет решающей. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", - сказал глава государства.

Резюмируя президент еще раз выразил благодарность США и Трампу, поздравил Америку с праздником и пожелал стране дальнейшего процветания и только успехов.

К слову Зеленский прикрепил также фото Родины-Матери в Киеве, которую подсветили цветами США в честь Дня независимости Штатов.