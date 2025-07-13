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Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Воскресенье 13 июля 2025 14:18
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Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска Екатерина Кузнецова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Екатерина Кузнецова очаровала стильным летним образом, показав платье, в котором сочетаются комфорт, легкость и элегантность. Идеальный вариант для отдыха у моря, прогулки по курортному городу или посиделок на террасе.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Платье

Для расслабленного образа Кузнецова выбрала платье миди с цветочным принтом в зелено-желтых и кремовых тонах. Фасон платья позволяет открыть плечи и создать легкий и воздушный силуэт.

Рукава объемные - "фонарики". Платье имеет трапециевидный крой и широкую юбку.

Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Актриса Кузнецова показала модное платье на лето (фото: instagram.com/katykino)

Сандалии

Дополнить стильное платье она решила черными сандалиями на плоской подошве с тонкими ремешками, которые обвивают лодыжку.

Аксессуары

Очки: солнцезащитные очки в светлой, возможно, черепаховой или бежевой оправе, что придает образу современности и защищает от солнца.

Украшения: на шее видны несколько тонких цепочек, возможно, с подвесками, подчеркивающими зону декольте.

Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Кузнецова задает тренды 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Прическа и макияж

Волосы собраны в небрежный пучок, что создает расслабленный, но ухоженный вид, идеален для жаркой погоды.

Макияж минимальный или естественный, соответствующий образу.

Образ очень гармоничен, подчеркивает женственность и природную красоту, идеально вписываясь в атмосферу отпуска. Он создает чувство легкости, свободы и наслаждения летним днем.

Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Актриса Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Стиль

Бохо-шик:

  • цветочное платье: часто встречаются в бохо-гардеробе, особенно со свободным кроем и натуральными тканями
  • сандалии-гладиаторы: характерны для стиля бохо, подчеркивают естественность и свободу
  • небрежный пучок / естественная прическа: создает расслабленный, "свободный" вид
  • аксессуары: тонкие цепочки и солнцезащитные очки дополняют непринужденный образ.

Бохо-стиль часто ассоциируется с природой, отдыхом на свежем воздухе.

Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Летний кэжуал / смарт-кэжуал

Хотя есть элементы бохо, образ достаточно утончен, чтобы быть просто "повседневным". Платье, хоть и цветочное, смотрится элегантно благодаря фасону с открытыми плечами и объемными рукавами. Это делает его подходящим не только для пляжа, но и для дневных встреч или прогулок.

Элегантный курортный стиль

Образ идеально подходит для отпуска, путешествий или отдыха на курорте. Легкое платье, сандалии и солнцезащитные очки создают ощущение расслабленности и комфорта, что является ключевым для курортного гардероба.

Летний шик от Екатерины Кузнецовой: как выглядит идеальное платье для отпуска

Кузнецова показала платье для отпуска (фото: instagram.com/katykino)

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