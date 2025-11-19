"Настоящий ад": посол ЕС отреагировала на ночной удар РФ по Тернополю

Матернова рассказала, что в Киеве была относительно спокойная ночь, но "вся остальная Украина горела и страдала".

"Сегодняшние российские атаки направлены на все западные регионы Украины и Харьков. С 470 дронами и 48 ракетами!", - написала она.

Посол отметила, что в Ивано-Франковской и Львовской областях пострадали несколько энергетических объектов. Три человека получили ранения, в том числе двое детей.

В Новгород-Северском Черниговской области беспилотник попал в частный дом, обошлось без жертв.

А в Харькове 18 беспилотников попали в жилые дома.

"Тернополь до сих пор является свидетелем настоящего ада. Уже подтверждено, что девять (по обновленным данным, 10 - ред.) людей погибли, десятки ранены. Пока героические спасательные службы пробирались сквозь завалы, количество жертв все еще может увеличиваться. Друзья пострадавших описали ночь "забыть нельзя" - хаос, пожар, крики, разрушенные жилые дома", - подчеркнула Матернова.

По ее словам, такова реальность российского террора, намеренно нацеленного на мирное население.

"Это не борьба с армией. Это попытка стереть людей и их жизни. Украина находится под постоянным обстрелом. Гибнут мирные жители, повреждается энергетическая система, приближается зима. И все же Украина продолжает бороться - за всех нас. Сочувствую всем семьям и близким всех людей, погибших в результате вчерашнего нападения", - добавила посол.