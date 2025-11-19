"Справжнє пекло": посол ЄС відреагувала на нічний удар РФ по Тернополю

Матернова розповіла, що у Києві була відносно спокійна ніч, але "вся решта України горіла і страждала".

"Сьогоднішні російські атаки спрямовані на всі західні регіони України та Харків. З 470 дронами і 48 ракетами!", - написала вона.

Посол зазначила, що в Івано-Франківській та Львівській областях постраждали кілька енергетичних об'єктів. Три людини отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

У Новгород-Сіверському Чернігівської області безпілотник влучив у приватний будинок, обійшлося без жертв.

А у Харкові 18 безпілотників влучили в житлові будинки.

"Тернопіль досі є свідком справжнього пекла. Вже підтверджено, що дев'ять (за оновленими даними, 10 - ред.) людей загинули, десятки поранені. Поки героїчні рятувальні служби пробиралися крізь завали, кількість жертв все ще може збільшуватися. Друзі постраждалих описали ніч "забути не можна" - хаос, пожежа, крики, зруйновані житлові будинки", - підкреслила Матернова.

За її словами, така реальність російського терору, навмисно націленого на мирне населення.

"Це не боротьба з армією. Це спроба стерти людей і їхні життя. Україна перебуває під постійним обстрілом. Гинуть мирні жителі, пошкоджується енергетична система, наближається зима. І все ж Україна продовжує боротися - за всіх нас. Співчуваю всім сім'ям і близьким усіх людей, які загинули в результаті вчорашнього нападу", - додала посол.