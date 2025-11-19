"Справжнє пекло": посол ЄС відреагувала на нічний удар РФ по Тернополю

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова емоційно відреагувала на атаку Росії по Україні вночі 19 листопада, під час якої, зокрема, було завдано удару по Тернополю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Матернової у Facebook.
Матернова розповіла, що у Києві була відносно спокійна ніч, але "вся решта України горіла і страждала".
"Сьогоднішні російські атаки спрямовані на всі західні регіони України та Харків. З 470 дронами і 48 ракетами!", - написала вона.
Посол зазначила, що в Івано-Франківській та Львівській областях постраждали кілька енергетичних об'єктів. Три людини отримали поранення, в тому числі двоє дітей.
У Новгород-Сіверському Чернігівської області безпілотник влучив у приватний будинок, обійшлося без жертв.
А у Харкові 18 безпілотників влучили в житлові будинки.
"Тернопіль досі є свідком справжнього пекла. Вже підтверджено, що дев'ять (за оновленими даними, 10 - ред.) людей загинули, десятки поранені. Поки героїчні рятувальні служби пробиралися крізь завали, кількість жертв все ще може збільшуватися. Друзі постраждалих описали ніч "забути не можна" - хаос, пожежа, крики, зруйновані житлові будинки", - підкреслила Матернова.
За її словами, така реальність російського терору, навмисно націленого на мирне населення.
"Це не боротьба з армією. Це спроба стерти людей і їхні життя. Україна перебуває під постійним обстрілом. Гинуть мирні жителі, пошкоджується енергетична система, наближається зима. І все ж Україна продовжує боротися - за всіх нас. Співчуваю всім сім'ям і близьким усіх людей, які загинули в результаті вчорашнього нападу", - додала посол.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російські війська запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.
Зокрема, окупанти завдали комбінованого удару по Тернополю дронами та ракетами. У місті зруйновано багатоповерховий будинок. На місці триває рятувальна операція.
Наразі відомо, що внаслідок удару по Тернополю загинули 10 людей, ще майже 40 - поранені, серед них 12 дітей.