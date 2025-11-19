"Настоящий ад": посол ЕС отреагировала на ночной удар РФ по Тернополю
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на атаку России по Украине ночью 19 ноября, во время которой, в частности, был нанесен удар по Тернополю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Матерновой в Facebook.
Матернова рассказала, что в Киеве была относительно спокойная ночь, но "вся остальная Украина горела и страдала".
"Сегодняшние российские атаки направлены на все западные регионы Украины и Харьков. С 470 дронами и 48 ракетами!", - написала она.
Посол отметила, что в Ивано-Франковской и Львовской областях пострадали несколько энергетических объектов. Три человека получили ранения, в том числе двое детей.
В Новгород-Северском Черниговской области беспилотник попал в частный дом, обошлось без жертв.
А в Харькове 18 беспилотников попали в жилые дома.
"Тернополь до сих пор является свидетелем настоящего ада. Уже подтверждено, что девять (по обновленным данным, 10 - ред.) людей погибли, десятки ранены. Пока героические спасательные службы пробирались сквозь завалы, количество жертв все еще может увеличиваться. Друзья пострадавших описали ночь "забыть нельзя" - хаос, пожар, крики, разрушенные жилые дома", - подчеркнула Матернова.
По ее словам, такова реальность российского террора, намеренно нацеленного на мирное население.
"Это не борьба с армией. Это попытка стереть людей и их жизни. Украина находится под постоянным обстрелом. Гибнут мирные жители, повреждается энергетическая система, приближается зима. И все же Украина продолжает бороться - за всех нас. Сочувствую всем семьям и близким всех людей, погибших в результате вчерашнего нападения", - добавила посол.
Атака РФ по Украине 19 ноября
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.
В частности, оккупанты нанесли комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами. В городе разрушен многоэтажный дом. На месте продолжается спасательная операция.
Известно, что в результате удара по Тернополю погибли 10 человек, еще почти 40 - ранены, среди них 12 детей.