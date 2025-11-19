ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Настоящий ад": посол ЕС отреагировала на ночной удар РФ по Тернополю

Среда 19 ноября 2025 12:20
UA EN RU
"Настоящий ад": посол ЕС отреагировала на ночной удар РФ по Тернополю Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на атаку России по Украине ночью 19 ноября, во время которой, в частности, был нанесен удар по Тернополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Матерновой в Facebook.

Матернова рассказала, что в Киеве была относительно спокойная ночь, но "вся остальная Украина горела и страдала".

"Сегодняшние российские атаки направлены на все западные регионы Украины и Харьков. С 470 дронами и 48 ракетами!", - написала она.

Посол отметила, что в Ивано-Франковской и Львовской областях пострадали несколько энергетических объектов. Три человека получили ранения, в том числе двое детей.

В Новгород-Северском Черниговской области беспилотник попал в частный дом, обошлось без жертв.

А в Харькове 18 беспилотников попали в жилые дома.

"Тернополь до сих пор является свидетелем настоящего ада. Уже подтверждено, что девять (по обновленным данным, 10 - ред.) людей погибли, десятки ранены. Пока героические спасательные службы пробирались сквозь завалы, количество жертв все еще может увеличиваться. Друзья пострадавших описали ночь "забыть нельзя" - хаос, пожар, крики, разрушенные жилые дома", - подчеркнула Матернова.

По ее словам, такова реальность российского террора, намеренно нацеленного на мирное население.

"Это не борьба с армией. Это попытка стереть людей и их жизни. Украина находится под постоянным обстрелом. Гибнут мирные жители, повреждается энергетическая система, приближается зима. И все же Украина продолжает бороться - за всех нас. Сочувствую всем семьям и близким всех людей, погибших в результате вчерашнего нападения", - добавила посол.

Атака РФ по Украине 19 ноября

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

В частности, оккупанты нанесли комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами. В городе разрушен многоэтажный дом. На месте продолжается спасательная операция.

Известно, что в результате удара по Тернополю погибли 10 человек, еще почти 40 - ранены, среди них 12 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Тернополь Война в Украине Ракетный удар Атака дронов Ракетная атака
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского