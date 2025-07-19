Настоящая любовь или только гормоны: как не перепутать чувства и химию

Когда возникает сильное эмоциональное притяжение, трудно сразу понять, что это: глубокое чувство или только химическая реакция в мозгу. Влюбленность может казаться настоящей любовью, но часто это лишь результат выброса дофамина, серотонина и окситоцина. Как не перепутать эмоции с биологической реакцией и не попасть в ловушку гормонального увлечения?

Как не перепутать настоящую любовь с обычной гормональной "химией", рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Что такое "химия" в отношениях

"Химией" мы называем физическое влечение, эйфорию, возбуждение и желание быть рядом, которое возникает на первых этапах знакомства. Это естественная биологическая реакция организма. Выброс гормонов делает человека эмоционально зависимым, усиливает ощущение влюбленности, но:

она непродолжительна (от нескольких недель до максимум 1-1,5 года)

не всегда основывается на глубокой эмоциональной близости

часто идеализирует партнера

"Это похоже на фокус. Когда человек нравится, кажется, что все складывается: взгляд завораживает, голос - как музыка, хочется прикасаться, писать ему ночью, быть рядом постоянно. Но что это? Любовь? Страсть? Симпатия? Физическое возбуждение? И главное - как не попасть в эмоциональный квест и неизбежное разочарование?" - говорит эксперт.

Ключевые признаки, что это всего лишь "химия"

Постоянная эйфория и "взлеты" - но отсутствие глубокого контакта

Тяга к физической близости - без эмоционального разговора

Идеализация партнера - вы не видите его недостатков

Паника при дистанции - ощущение, что все рассыплется без постоянного контакта

Отсутствие желания строить что-то стабильное - только "здесь и сейчас"

Что такое симпатия?

Симпатия - это когда человек просто приятен. Хочется поговорить, пообщаться. Но нет сильного эмоционального или телесного влечения. Это, скорее, уровень "я бы с этим человеком мог пить кофе".

Что такое физическое влечение?

Физическое влечение - это, когда говорит ваше тело. Оно хочет прикосновений, близости, секса. Но при этом может быть безразлично к разговорам, ценностям и душе.

"Именно в этом моменте и происходит очень много ошибок в отношениях. Люди ошибочно воспринимают физическое влечение за проявление чувств и думают, что это влюбленность", - отмечает Виталий Курсик.

А что же тогда страсть?

Страсть - это уже как эмоциональный тайфун. Очень сильное желание быть вместе, буквально "сносит крышу". Но обычно она кратковременная, поскольку живет на гормонах. Когда у вас к человеку страсть - покоя ждать не стоит.

А что такое влюбленность?

"Влюбленность - это когда кажется, что человек идеален. Мы видим то, что хотим видеть. Идеализируем. Но влюбленность не всегда видит реальность. Она красивая, но не всегда правдивая", - объясняет специалист.

А что такое любовь?

Любовь - это как раз не об идеале. Это когда вы знаете недостатки человека и все равно выбираете быть рядом.

"Это о доверии, уважении, поддержке, интересе к мыслям другого. Это когда хочется отдавать, а не только "получать от отношений что-то свое". Это когда ваш союз не только "про кайф", но и "про рост", - добавляет эксперт.

Настоящая привязанность и любовь формируются со временем. Они не вызывают только эйфорию - наоборот, дают ощущение спокойствия, безопасности и доверия. Основные признаки:

вы узнаете друг друга в разных состояниях и принимаете слабости

есть взаимная поддержка, глубокие разговоры и стабильность

желание быть рядом не зависит от ярких эмоций

Как отличить все эти чувства и эмоции?

Как проверить, что это? Вы видите человека таким, какой он есть, а не только как объект своего желания? Готовы ли вы принять его в плохом настроении, со слабостями, в стрессе? Есть ли у вас интерес не только к телу, но и к жизни этого человека? Вам хорошо рядом... даже в тишине?

Не спешите с выводами - дайте время своим эмоциям

Не путайте потребность с любовью - иногда нам просто одиноко

Наблюдайте за партнером в разных ситуациях - так вы увидите его характер

"Настоящая любовь - это не взрыв, не химия, не страсть. Это огонь, который разгорается медленно, но греет долго. И да, иногда путь к нему начинается со страсти, симпатии или влюбленности. Но чтобы это стало чем-то большим, нужно время, честность - и ваша готовность видеть не идеального, а настоящего партнера", - резюмирует Виталий Курсик.