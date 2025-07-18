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Как сделать женщину эмоционально счастливой в отношениях (спойлер: не подарками)

Пятница 18 июля 2025 20:20
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Как сделать женщину эмоционально счастливой в отношениях (спойлер: не подарками) Как удовлетворить эмоциональные потребности женщины в отношениях (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Большинство мужчин считает, что достаточно сказать "я тебя люблю" и подарить розы раз в месяц - и все, женщина счастлива. Но это работает только в романтических комедиях. В реальной жизни эмоциональная близость требует немного больше внимания.

Какие эмоциональные потребности есть у женщины в отношениях и как их удовлетворить, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Что на самом деле нужно женщине?

Эксперт объясняет, что женщине, как и любому человеку, нужно немного больше, чем просто присутствие близкого человека рядом.

"Если вы думаете, что это что-то сложное и непостижимое, успокою - нет. Но и не слишком просто. Это не "купил цветы - получил любовь", а внимание. Ей нужно внимание к ее миру", - добавляет Виталий Курсик.

Быть услышанной

"Не перебивать. Не "разобраться за нее". Просто выслушать - с интересом, без осуждения, не переводя на себя. Когда он делится - это не жалобы и не нытье. Это приглашение побыть рядом", - говорит коуч.

Быть важной

Нет, он не центр Вселенной, но именно для вас - на первом месте. Это о мелочах: спросить, как день, запомнить, что у нее завтра встреча, не забыть, что она ненавидит груши в салате.

"Для женщины очень важно ваше уважение к деталям ее жизни. Самое простое - помнить, сколько ложек сахара в кофе и что она не любит молоко", - добавляет специалист.

Быть любимой не "за что-то", а просто так

Не только когда она улыбающаяся, сексуальная, в хорошем настроении, но и когда без макияжа, в панике из-за дедлайнов, или когда ссорится с мамой. Не когда она вкусно готовит, хорошая мама и у нее всегда помыты полы, но и когда она не в состоянии сползти с дивана или смотрит сериал и плачет. То есть - всегда.

Быть защищенным

Это не про личного телохранителя, а про уверенность, что рядом человек, который не исчезнет в первый сложный момент. Который будет рядом, будет держать слово, не будет играть в манипуляции.

Иметь право быть собой

"Чтобы не играть роли, не натягивать на себя маску "идеальной". Такая, как есть - со страхами, мечтами, странными привычками. И она должна знать, что ее никто не будет "перевоспитывать", и будет принимать и ценить", - добавляет Виталий Курсик.

Эмоциональная безопасность для женщины - очень важная вещь. Это не прихоти или женские "штучки", а основа здоровых и зрелых отношений.

"Если вы хотите рядом счастливую и довольную партнершу, а не постоянные претензии, стоит попробовать хотя бы время от времени спросить: "Что я могу сделать, чтобы ты чувствовала себя лучше?" И - слушать. А потом действовать. Потому что в конце концов... Любовь - это не о героических поступках. Это о мелочах, которые становятся большими в правильном сердце", - резюмирует эксперт.

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