10 вещей, которые часто путают с любовью: и потом об этом жалеют

Иногда мы уверены, что влюблены, но со временем понимаем: это было что-то совсем другое. Зависимость, страх одиночества, идеализация или привычка могут выглядеть как любовь, но разрушают изнутри. Что еще мы путаем с любовью?

Какие 10 вещей чаще всего путают с любовью и почему, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Людям хочется тепла, близости, стабильности или страсти, поэтому они часто путают с любовью различные эмоции и ощущения. Но стоит уметь различать.

Вот 10 "псевдолюбовей", которые легко принять за настоящую:

Эмоциональная зависимость

Когда без другого человека "нет смысла жить" - это не любовь. Это страх остаться наедине с собой.

"Психоэмоциональная или финансовая зависимость иногда маскируется под "сильную любовь". Но в здоровых отношениях любят - не держатся из последних сил", - объясняет эксперт.

Влечение и химия

Да, он (она) тебя сносит с ног. Но если кроме кровати между вами - тишина, то это не любовь. Это просто крутой гормональный коктейль.

"Физическое влечение - это еще не любовь. Оно может быть ярким, но кратковременным. Химия исчезает и ничего не остается", - предупреждает Виталий Курсик.

Потребность в спасении

"Я его изменю", "она со временем поймет" - это не про любовь. Это о роли спасителя, которая истощает обоих.

"Когда человек думает, что может спасти другого от проблем, травм или зависимостей, и принимает это за любовь - это психологическая ловушка", - говорит коуч.

Интерес к статусу

Тебя привлекает его (ее) влияние, связи, деньги или популярность. Это желание быть "рядом с победителем", но не всегда - любовь.

"Мы влюбляемся не в человека, а в образ в своей голове. А потом болезненно разочаровываемся, потому что в реальности все сложнее", - добавляет специалист.

Страх быть одиноким

Ты остаешься в отношениях, потому что "лучше так, чем ничего". Но любовь - это выбор, а не компромисс с внутренней пустотой.

"Когда страшно оставаться в одиночестве, любой человек кажется "идеальным". На самом деле это не о любви, а о бегстве от внутренней пустоты", - говорит коуч.

Привычка

Вместе 5 лет. Общий Netflix и зубные щетки. Но ты не помнишь, когда в последний раз искренне хотел(а) эти объятия. Это рутина, не любовь.

"Если вы вместе много лет, то привычка может казаться любовью. Но любовь - это не просто совместный быт, а взаимный рост и теплые чувства, - объясняет эксперт.

Увлечение или фанатизм

Когда ты влюбился в "образ" или "идею" человека, а не в самого человека с его недостатками.

Чувство вины

"Я не могу уйти, потому что он (она) сломается". Но любовь - не кандалы. И не жертва ради другого.

"Иногда остаются в отношениях не из-за любви, а из-за вины перед партнером. Или обязательства, или совместное прошлое. Но это не любовь", - говорит Виталий Курсик.

Проекция своих потребностей

Ты видишь в человеке то, чего тебе не хватает. Наделяешь его чертами, которых у него нет. Это мечта о любви, а не реальность.

Иллюзия "драмы - глубина"

Там, где постоянно слезы, разрывы, страсти, - часто просто эмоциональная нестабильность. Любовь - не обязательно как сериал Netflix.

"Любовь - это когда тепло и спокойствие, даже в бурю. Когда хочется быть рядом не, потому что без него никак, а, потому что с ним - лучше. Следите за собой. И не путайте то, что похоже, с тем, что настоящее", - резюмирует Виталий Курсик.