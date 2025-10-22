Дело Жеваго завершено: как бизнесмен пытался повлиять на решение Верховного Суда

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении владельца группы "Финансы и кредит", бывшего нардепа Константина Жеваго, подозреваемого в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда.

Кроме того, завершено следствие по делу в отношении лица, при пособничестве которого обеспечена передача упомянутых средств.

На сегодня по поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Детали дела Жеваго

САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена - владельца группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, привлеченному к преступной деятельности, а оно - предоставить их в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19 % акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината.

Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта - апреля 2023 года бизнесмен при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц передал адвокату 2,7 млн долларов.

Верховный Суд 19.04.2023 принял решение в пользу бизнесмена. Председатель Верховного Суда и адвокат 15.05.2023 были разоблачены при получении второго транша в размере 450 тысяч долларов.

В августе 2023 года о подозрении сообщили бизнесмену, а в сентябре 2025 года - пособнику.