Дело Жеваго завершено: как бизнесмен пытался повлиять на решение Верховного Суда

САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу миллиардера Константина Жеваго и его пособника, которых подозревают в даче взятки председателю и судьям Верховного Суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении владельца группы "Финансы и кредит", бывшего нардепа Константина Жеваго, подозреваемого в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда.
Кроме того, завершено следствие по делу в отношении лица, при пособничестве которого обеспечена передача упомянутых средств.
На сегодня по поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена - владельца группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, привлеченному к преступной деятельности, а оно - предоставить их в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19 % акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината.
Однако суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта - апреля 2023 года бизнесмен при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц передал адвокату 2,7 млн долларов.
Верховный Суд 19.04.2023 принял решение в пользу бизнесмена. Председатель Верховного Суда и адвокат 15.05.2023 были разоблачены при получении второго транша в размере 450 тысяч долларов.
В августе 2023 года о подозрении сообщили бизнесмену, а в сентябре 2025 года - пособнику.
Заметим, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал миллиардера и бывшего нардепа Константина Жеваго по подозрению в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.
А вот по делу самого председателя Верховного суда, то Всеволода Князева и адвоката разоблачили "на горячем" во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов.
В целом речь шла о взятке в размере 2,7 млн долларов.
РБК-Украина рассказывало, что Князев мог зарабатывать состояние незаконным путем. 31 января 2024 года Князева выпустили из СИЗО под залог в 18,168 млн гривен, который был значительно уменьшен с седьмой попытки.
27 мая 2024 года стало известно, что с экс-главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет. Причиной этого, как писало РБК-Украина, стали проблемы со здоровьем.