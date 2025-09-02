Дело об убийстве Парубия переквалифицировали

Прокуратура переквалифицировала дело об убийстве бывшего главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и комментарий руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета для "Новини.Live".
В Офисе генпрокурора рассказали, что подозрение вероятному убийце Парубия изменили.
Теперь 52-летнего львовянина подозревают в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ) и посягательстве на жизнь нардепа Украины, совершенного в связи с его государственной или общественной деятельностью (ст. 112 УКУ).
Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Мерет несколько часов назад отметчал, что россияне не шантажировали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Парубия. При этом правоохранители выясняют, есть ли у дела российский след.
"Мы понимаем его мотивы. Это предварительная квалификация, которая на сегодняшний день ему инкриминирована - это часть 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Рассматривается вопрос о переквалификации деяния, которое он совершил. Мы в ближайшее время это сделаем. Потому что действительно есть основания принять такое решение", - добавил руководитель Львовской облпрокуратуры.
Он предполагал, что дело могут переквалифицировать на статью 112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Мерет также рассказал, что подозреваемый после совершения убийства сбежал в лес и там спалил свою одежду и разобрал велосипед, после чего он попытался его утопить.
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный мужчина застрелил бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Правоохранители сразу начали разыскивать злоумышленника.
Уже в ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали.
Как выяснилось, вероятным убийцей оказался 52-летний львовянин. Все детали о нем - в материале РБК-Украина.