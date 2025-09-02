Справу про вбивство Парубія перекваліфікували

Прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та коментар керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета для "Новини.Live".
В Офісі генпрокурора розповіли, що підозру ймовірному вбивці Парубія змінили.
Тепер 52-річного львів'янина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) і посяганні на життя нардепа України, вчиненого у зв'язку з його державною або громадською діяльністю (ст. 112 ККУ).
Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Мерет кілька годин тому зазначав, що росіяни не шантажували 52-річного львів'янина Михайла Сцельникова, якого підозрюють у вбивстві Парубія. При цьому правоохоронці з'ясовують, чи є у справи російський слід.
"Ми розуміємо його мотиви. Це попередня кваліфікація, яка на сьогоднішній день йому інкримінована - це частина 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив. Ми найближчим часом це зробимо. Тому що дійсно є підстави прийняти таке рішення", - додав керівник Львівської облпрокуратури.
Він припускав, що справу можуть перекваліфікувати на статтю 112 - посягання на життя державного чи громадського діяча.
Мерет також розповів, що підозрюваний після скоєння вбивства втік до лісу і там спалив свій одяг і розібрав велосипед, після чого він спробував його втопити.
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий чоловік застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці одразу почали розшукувати зловмисника.
Уже в ніч на 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивстві Парубія затримали.
Як з'ясувалося, ймовірним убивцею виявився 52-річний львів'янин. Всі деталі про нього - в матеріалі РБК-Україна.