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Дело экс-генерала СБУ Наумова передали в суд: что ему грозит

Фото: Андрей Наумов (кадр видео)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дело бывшего генерала Службы безопасности Украины передали в суд. Речь идет об Андрее Наумове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении бывшего генерала СБУ. Он обвиняется в заключении заведомо убыточных соглашений, нанесших государству ущерб на сотни тысяч гривен, а также в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Дело уже было направлено в суд. Бюро не указывает имя фигуранта. По данным источников РБК-Украина, будут судить Андрея Наумова.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Что известно о деле Наумова

Известно, что в 2018 году чиновник возглавлял государственное предприятие. Он подписал с фиктивным предприятием заведомо экономически невыгодный договор. Действия Наумова нанесли ущерб государству почти на 371 тысячу гривен.

Кроме того, с сентября 2018 по май 2019 фигуранту дела безосновательно начислялись премии. Речь идет о сумме более 460 тысяч гривен.

В 2019 году чиновник решил пойти работать в СБУ. Он предоставил предприятию информацию о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Поэтому Наумов продолжал получать зарплату (около 160 тысяч гривен в месяц). Это нанесло ущерб государству на 3,2 млн гривен.

Печерский районный суд заочно арестовал Наумова, поскольку он скрывается за границей и объявлен в международный розыск.

Напомним, что экс-генерал Андрей Наумов также осужден в Сербии, где он скрывается. Он уже вышел из тюрьмы. Сербия отказывает Украине в экстрадиции Наумова.

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