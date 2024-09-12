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Справу екс-генерала СБУ Наумова передали до суду: що йому загрожує

Фото: Андрій Наумов (кадр відео)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Справу колишнього генерала Служби безпеки України передали до суду. Йдеться про Андрія Наумова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишнього генерала СБУ. Він обвинувачується в укладені завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Справу вже направили до суду. Бюро не вказує імені фігуранта. За даними джерел РБК-Україна, судитимуть Андрія Наумова.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про справу Наумова

Відомо, що у 2018 році посадовець очолював державне підприємство. Він підписав з фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір. Дії Наумова завдали збитків державі на майже 371 тисячу гривень.

Крім того, з вересня 2018 року по травень 2019 року фігуранту справи безпідставно нараховувались премії. Йдеться про суму у понад 460 тисяч гривень.

У 2019 році посадовець вирішив піти працювати в СБУ. Він надавав підприємству інформації про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. Тому Наумов продовжував отримувати зарплату (приблизно 160 тисяч гривень на місяць). Це завдало збитків державі на 3,2 млн гривень.

Печерський районний суд заочно заарештував Наумова, оскільки він переховується за кордоном та оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що екс-генерал Андрій Наумов також засуджений в Сербії, де він переховується. Він вже вийшов з в'язниці. Сербія відмовляє Україні в екстрадиції Наумова.

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