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Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова

Украина, Среда 28 августа 2024 12:31
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Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова Фото: экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. В частности, ГБР подозревает его в завладении 3,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

"По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, красное оповещение опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола 26 августа.

Судя по фото, опубликованному ДБР, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова

Среди прочего ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн гривен во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов.

Задержание экс-генерала

Как рассказали в ГБР, экс-генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два драгоценных камня.

Расследование продолжается.

Что известно о Наумове

Андрей Наумов - бывший глава управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. До сентября 2023 года скрывался от правосудия в Сербии, где впоследствии был осужден. Подозреваемый в государственной измене.

Согласно информации из открытых источников, с лета 2019 года по июль 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ. Накануне российского вторжения в Украину, Наумов уехал из Украины. Во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года помог россиянам захватить Чернобыльскую АЭС (Наумов в свое время работал в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения).

29 сентября 2023 года суд в Сербии приговорил Наумова к одному году заключения за отмывание денег. К тому же в мае 2024 года Наумову объявили подозрение в незаконном обогащении. А в июне Наумов получил подозрение в организации подделки официальных документов.

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