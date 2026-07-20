В деле о мошенничестве Назария Гусакова новый поворот: в чем его подозревают теперь

Назарий Гусаков, подозреваемый в мошенническом сборе средств якобы на лечение, получил новое подозрение. Его подозревают в отмывании более 162,5 млн грн через криптовалютные сервисы и сотни банковских карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Следователи установили, что львовянин, собиравший благотворительные пожертвования на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), проводил деньги через сложную финансовую систему, чтобы скрыть их происхождение. В частности, схема включала следующие этапы:

вывод средств через криптовалютные платформы Binance и WhiteBIT;

распределение денег более чем на 1 170 банковских карт подставных лиц;

конвертация в USDT и переводы между многочисленными криптокошельками.

Судебная экспертиза подтвердила, что общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн.

Рост количества потерпевших и признание вины

В ходе расследования правоохранители обнаружили новые факты обмана граждан:

количество подтвержденных пострадавших выросло с 34 до 96 человек ;

; размер установленного ущерба увеличился с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Сейчас подозреваемый сотрудничает со следователями, дает показания и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено, а обвинительный акт после ознакомления материалов защитой будет направлен в суд.

Продолжение следствия

Кравченко сообщил, что правоохранители открыли отдельное уголовное производство для установления полного маршрута движения благотворительных средств и выявления всех возможных сообщников.

Следователи продолжают устанавливать владельцев криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги, а также проверяют другие финансовые операции, пока не вошедшие в объявленные подозрения.

Скандал с Гусаковым

Напомним, 31-летний львовянин Назарий Гусаков, болеющий спинальной мышечной атрофией (СМА), долгое время собирал средства на дорогостоящее лечение. Он активно освещал свою историю в социальных сетях и получал поддержку публичных лиц.

В то же время, с лета 2024 года Гусаков начал безвозмездно получать необходимый препарат в рамках городской программы. Несмотря на это, он не прекратил сбор средств на то же лекарство, что вызвало общественный резонанс.