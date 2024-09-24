Дела Майдана. В Украине будут судить директора ФСБ и бывших руководителей СБУ
В Украине перед судом предстанут чиновники Федеральной службы безопасности РФ и бывшие руководители Службы безопасности Украины. В их числе - директор ФСБ Александр Бортников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как отметили правоохранители, было завершено досудебное расследование насчет директора, 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войск Росгвардии РФ, а также бывших главы, первого заместителя главы и начальника департамента СБУ. Обвинительный акт направили в суд.
Также обвинительный акт направили на электронный адрес ФБС для того, чтобы уведомить подозреваемых.
Среди фигурантов дела:
- директор ФСБ РФ, генерал армии Александр Бортников;
- бывший руководитель службы безопасности президента РФ, в настоящее время - директор федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов;
- начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ генерал-полковник Алексей Седов;
- заместитель начальника 2 службы ФСБ РФ - начальник управления защиты конституционного строя генерал-лейтенант Алексей Жало;
- первый заместитель начальника управления защиты конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ генерал-майор Сергей Егоров;
- первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ генерал-майор Владимир Павлик;
- бывший сотрудник 2 службы ФСБ РФ, сейчас - заместитель начальника управления ФСБ РФ в г. Москва, генерал-майор Андрей Яценко;
- Глава СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Херсонской области Александр Якименко;
- начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Запорожской области Сергей Ганжа.
Что предшествовало
Напомним, 18 мая стало известно, что ГБР объявило о подозрении руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову, а также российским генералам.
Как выяснили украинские правоохранители, Бортников разработал преступный план подавления протестов в Украине в 2013-2014 годах. Главной целью такого плана была аннексия части украинских территорий Россией под предлогом "гражданского противостояния".
Также Россия хотела не допустить вступления Украины в НАТО и Евросоюз.
В частности, Бортников приказал тогдашнему главе СБУ, у которого было российское гражданство, способствовать подрывной деятельности сотрудников ФСБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.