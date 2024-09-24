Дела Майдана. В Украине будут судить директора ФСБ и бывших руководителей СБУ

В Украине перед судом предстанут чиновники Федеральной службы безопасности РФ и бывшие руководители Службы безопасности Украины. В их числе - директор ФСБ Александр Бортников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили правоохранители, было завершено досудебное расследование насчет директора, 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войск Росгвардии РФ, а также бывших главы, первого заместителя главы и начальника департамента СБУ. Обвинительный акт направили в суд.

Также обвинительный акт направили на электронный адрес ФБС для того, чтобы уведомить подозреваемых.

Среди фигурантов дела: