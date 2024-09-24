Справи Майдану. В Україні судитимуть директора ФСБ та колишніх керівників СБУ

В Україні перед судом постануть чиновники Федеральної служби безпеки РФ та колишні керівники Служби безпеки України. Серед них - директор ФСБ Олександр Бортніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначили правоохоронці, було завершено досудове розслідування щодо директора, 19 офіцерів ФСБ, головнокомандувача військ Росгвардії РФ, а також колишніх голови, першого заступника голови та начальника департаменту СБУ. Обвинувальний акт скерували до суду. Також обвинувальний акт скерували на електронну адресу ФБС для того, щоб повідомити підозрюваних. Серед фігурантів справи: директор ФСБ РФ, генерал армії Олександр Бортніков;

колишній керівник служби безпеки президента РФ, нині - директор федеральної служби військ Національної гвардії РФ, генерал армії Віктор Золотов;

начальник 2 служби (Служби захисту конституційного устрою та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ генерал-полковник Олексій Сєдов;

заступник начальника 2 служби ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;

перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ генерал-майор Сергій Єгоров;

перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв'язків) ФСБ РФ генерал-майор Володимир Павлік;

колишній співробітник 2 служби ФСБ РФ, зараз - заступник начальника управління ФСБ РФ у м. Москва, генерал-майор Андрій Яценко;

Голова СБУ, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;

начальник Департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа.