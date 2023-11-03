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Дело Полтавского ГОКа. Глава правления вышел из СИЗО под залог, - источники

Пятница 03 ноября 2023 21:52
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Дело Полтавского ГОКа. Глава правления вышел из СИЗО под залог, - источники Фото: Виктор Лотоус, глава правления Полтавского ГОКа (facebook.com/gpo30082014)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Глава правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктор Лотоус вышел из следственного изолятора под залог. Он фигурирует в деле о незаконной добыче полезных ископаемых.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

По их данным, за Лотоуса внесли залог в размере 400 миллионов гривен.

Что предшествовало

Напомним, 7 июля этого года Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения шестерым топ-менеджерам Полтавского горно-обогатительного комбината.

По информации следствия, руководители комбината могли заработать около 400 млн гривен на добыче и последующей продаже полезных ископаемых без соответствующего разрешения.

В ГБР тогда уточняли, что топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

Стоит заметить, что Полтавский ГОК принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго. Его задержали во Францию еще в 2022 году.

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