Дело Полтавского ГОКа. Глава правления вышел из СИЗО под залог, - источники
Глава правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктор Лотоус вышел из следственного изолятора под залог. Он фигурирует в деле о незаконной добыче полезных ископаемых.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.
По их данным, за Лотоуса внесли залог в размере 400 миллионов гривен.
Что предшествовало
Напомним, 7 июля этого года Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения шестерым топ-менеджерам Полтавского горно-обогатительного комбината.
По информации следствия, руководители комбината могли заработать около 400 млн гривен на добыче и последующей продаже полезных ископаемых без соответствующего разрешения.
В ГБР тогда уточняли, что топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.
Стоит заметить, что Полтавский ГОК принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго. Его задержали во Францию еще в 2022 году.
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