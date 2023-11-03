Справа Полтавського ГЗК. Глава правління вийшов з СІЗО під заставу, - джерела

Голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктор Лотоус вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. Він фігурує у справі про незаконний видобуток корисних копалин.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у правоохоронних органах.

За їхніми даними, за Лотоуса внесли заставу у розмірі 400 мільйонів гривень.

Що передувало

Нагадаємо, 7 липня цього року Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи шістьом топ-менеджерам Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

За інформацією слідства, керівники комбінату могли заробити близько 400 млн гривень на видобутку та подальшому продажу корисних копалин без відповідного дозволу.

У ДБР тоді уточнювали, що топ-менеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яку виготовляли з відходів, добутих у кар'єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Варто зауважити, що Полтавський ГЗК належить олігарху Костянтину Жеваго. Його затримали у Франції ще у 2022 році.