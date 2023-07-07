Чиновникам Полтавского ГОКа олигарха Жеваго избраны меры пресечения. Размер залога удивит

Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (Полтавского ГОКа) экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, а также руководству фирмы-прокладки, через которую происходили махинации на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований ( ГБР ).

"В соответствии с решением судьи, все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога. Организатор сделок должен внести 60 млн гривен, остальные - от 2 до 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и прятались, но их задержали и доставили в суд под конвоем.

Ситуация вокруг Полтавского ГОКа

Сотрудники ГБР, СБУ и Офис генпрокурора в конце июня сообщили о подозрении руководству ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго.

Подозрение сообщили руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, по которой происходили махинации.

Следствие ГБР установило, что должностные лица комбината завладели почти 400 млн гривен от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

Проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по местам проживания топ-менеджеров комбината, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.

6 лицам было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК Украины.

Максимальное наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.