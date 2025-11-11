Дело "Северных потоков": арестованный в Италии украинец прекратил голодовку

Иллюстративное фото: в Италии украинец, которого подозревают в подрыве "Северных потоков" прекратил голодовку (Getty Images)

Украинец Сергей Кузнецов, которого задержали в Италии из-за подозрения в причастности к подрыву "Северных потоков", остановил голодовку.

Об этом заявил адвокат Никола Канестрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката, Кузнецов прекратил протест после получения гарантии, что ему будут предоставлены продукты, соответствующие его медицинским потребностям. Украинец начал голодовку из-за несоответствующего рациона. У него панкреатит и целиакия, поэтому ему необходимо придерживаться веганской диеты. Стоит заметить, что Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".