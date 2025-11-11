Справа "Північних потоків": заарештований в Італії українець припинив голодування

Ілюстративне фото: в Італії українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", припинив голодування (Getty Images)

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії через підозру в причетності до підриву "Північних потоків", зупинив голодування.

Про це заявив адвокат Нікола Канестріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами адвоката, Кузнєцов припинив протест після отримання гарантії, що йому буде надано продукти, які відповідають його медичним потребам. Українець почав голодування через невідповідний раціон. У нього панкреатит і целіакія, тому йому необхідно дотримуватися веганської дієти. Варто зауважити, що Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".