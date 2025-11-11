ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Справа "Північних потоків": заарештований в Італії українець припинив голодування

Італія, Вівторок 11 листопада 2025 19:51
UA EN RU
Справа "Північних потоків": заарештований в Італії українець припинив голодування Ілюстративне фото: в Італії українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", припинив голодування (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії через підозру в причетності до підриву "Північних потоків", зупинив голодування.

Про це заявив адвокат Нікола Канестріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами адвоката, Кузнєцов припинив протест після отримання гарантії, що йому буде надано продукти, які відповідають його медичним потребам.

Українець почав голодування через невідповідний раціон. У нього панкреатит і целіакія, тому йому необхідно дотримуватися веганської дієти.

Варто зауважити, що Кузнєцов заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".

Справа Кузнєцова

Нагадаємо, Сергія Кузнєцова заарештували в Італії за ордером Німеччини. Після цього його помістили до в'язниці суворого режиму.

Німецькі правоохоронці вважають, що українець нібито координував операцію зі встановлення вибухівки на трубопроводах з борту парусної яхти.

Німеччина запросила екстрадицію Кузнєцова, але поки що його не видали.

Нещодавно стало відомо, що українець оголосив голодування через погані умови його утримання в італійській в'язниці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець кілька днів тому заявив про те, що Кузнєцов перебуває в критичному стані.

Лубінець зазначив, що утримання українця в колонії суворого режиму за невідповідних умов вважається "неприйнятним" і таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Він закликав італійську владу гарантувати дотримання прав Кузнєцова.

При цьому Міністерство закордонних справ України вимагає від Італії звільнити Кузнєцова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Північний потік
Новини
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа