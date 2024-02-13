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Дело Пашинского: бизнес-партнеру бывшего нардепа избрали меру пресечения

Фото: Сергей Пашинский, бывший нардеп (УНИАН)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из организаторов схемы завладения арестованными нефтепродуктами стоимостью почти миллиард гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

По информации источников РБК-Украина, речь о бизнес партнере бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского Сергее Тищенко. 

Как отметили в САП, к подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 363,360 млн гривен. 

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что экс-нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

Помимо Пашинского, подозрение объявили еще пятерым участникам преступной организации. 

Стоит заметить, что Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года также временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины.

Все детали дела - в материале РБК-Украина

 

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Сергей ПашинскийСуд