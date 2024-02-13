Дело Пашинского: бизнес-партнеру бывшего нардепа избрали меру пресечения

По информации источников РБК-Украина, речь о бизнес партнере бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского Сергее Тищенко.

Как отметили в САП, к подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 363,360 млн гривен.

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что экс-нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

Помимо Пашинского, подозрение объявили еще пятерым участникам преступной организации.

Стоит заметить, что Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года также временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины.

Все детали дела - в материале РБК-Украина.