UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справа Пашинського: бізнес-партнеру колишнього нардепа обрали запобіжний захід

Фото: Сергій Пашинський, колишній нардеп (УНІАН)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами вартістю майже мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата України Сергія Пашинського Сергія Тищенка.

Як зазначили в САП, до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 363,360 млн гривень.

Справа Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що екс-нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК).

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної організації.

Варто зауважити, що Пашинський з 5 березня до 10 червня 2014 року також тимчасово виконував обов'язки глави Адміністрації президента України.

Усі деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій ПашинськийСуд