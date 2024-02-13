Справа Пашинського: бізнес-партнеру колишнього нардепа обрали запобіжний захід

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата України Сергія Пашинського Сергія Тищенка.

Як зазначили в САП, до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 363,360 млн гривень.

Справа Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що екс-нардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК).

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам злочинної організації.

Варто зауважити, що Пашинський з 5 березня до 10 червня 2014 року також тимчасово виконував обов'язки глави Адміністрації президента України.

Усі деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.