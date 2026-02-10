RU

Дело "Мидас": в НАБУ ответили, что с экстрадицией фигурантов из Израиля

Фото: Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Экстрадиционные процедуры по делу "Мидас" продолжаются. Сейчас идет сотрудничество с рядом иностранных юрисдикций для сбора доказательств и возвращения фигурантов. НАБУ анонсировало новые детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора НАБУ Семена Кривоноса.

Читайте также: В НАБУ раскрыли новые детали выезда Миндича из Украины

Экстрадиция фигурантов

По словам Кривоноса, процедура экстрадиции является длительной и требует выполнения всех процессуальных действий перед направлением официальных запросов. После завершения необходимых мероприятий бюро будет направлять запросы, в частности в Израиль и другие государства, где могут находиться подозреваемые.

"В этом деле мы ожидаем новых деталей, которыми будем коммуницировать с украинским обществом. Мы просто стараемся осторожно сейчас, на данном этапе, коммуницировать", - заявил Кривонос.

Сейчас в рамках расследования НАБУ сотрудничает примерно с десятью юрисдикциями, в частности странами Европейского Союза, получая информацию о финансовых транзакциях, счетах и активах фигурантов.

Что известно о деле "Мидас"

Масштабную операцию по делу "Мидас" НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели 10 ноября 2025 года.

Следствие установило деятельность организованной группы, которая, по версии правоохранителей, влияла на решения в государственном энергетическом секторе, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", и требовала от контрагентов неправомерную выгоду в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Среди фигурантов дела - чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк.

По данным следствия, участники схемы влияли на кадровые решения, закупки и финансовые операции предприятия.

 

Где находятся подозреваемые

Суд ранее заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу, который покинул Украину на законных основаниях 10 ноября. По информации источников, сейчас он может находиться в Израиле.

Следственные действия по делу продолжаются, а правоохранители работают над получением международной правовой помощи и возможным возвращением подозреваемых в Украину.

