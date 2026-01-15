В НАБУ раскрыли новые детали выезда Миндича из Украины

Бизнесмен Тимур Миндич, фигурант дела "Мидас" выехал из Украины заранее, и НАБУ подтвердило, что это не связано с обысками по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса .

Так, 15 января в здании КГГА прошло заседание Временной Следственной Комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения, которое транслировал на своем ютюб-канале народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Именно во время этого заседания директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что выезд бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела "Мидас", за пределы страны состоялся заранее и не был реакцией на обыски.

По словам директора НАБУ, подготовка к обыскам началась за полторы недели, а соответствующие постановления на проведение следственных действий были получены задолго до выезда Миндича. Анализ данных телефонов других фигурантов показал, что бизнесмен покинул Украину 10 ноября около двух часов ночи, тогда как частный трансфер для поездки был заказан еще 9 ноября утром.

"Это был запланированный выезд, а не поспешный выезд за несколько часов до обысков", - подчеркнул Кривонос.

Подробности дела "Мидас"

10 ноября 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию по делу "Мидас", направленную на разоблачение системной коррупции в государственном энергетическом секторе. В рамках дела зафиксирована деятельность преступной организации, участники которой влияли на ключевые предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Среди участников схемы - член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и бывший заместитель председателя ФГИУ, а затем советник министра энергетики Игорь Миронюк.

По данным НАБУ и САП, организация систематически требовала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Используя служебные связи, фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании, а также навязывали условия "откатов" поставщикам, чтобы избежать блокировки платежей или лишения статуса партнера.

Сейчас НАБУ продолжает следственные действия и проверку всех обстоятельств по делу "Мидас".