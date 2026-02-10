Справа "Мідас": у НАБУ відповіли, що з екстрадицією фігурантів з Ізраїлю

Екстрадиція фігурантів

За словами Кривоноса, процедура екстрадиції є тривалою і потребує виконання всіх процесуальних дій перед направленням офіційних запитів. Після завершення необхідних заходів бюро скеровуватиме запити, зокрема до Ізраїлю та інших держав, де можуть перебувати підозрювані.

"В цій справі ми очікуємо нових деталей, якими будемо комунікувати з українським суспільством. Ми просто намагаємося обережно зараз, на даному етапі, комунікувати", - заявив Кривонос.

Наразі у межах розслідування НАБУ співпрацює приблизно з десятьма юрисдикціями, зокрема країнами Європейського Союзу, отримуючи інформацію про фінансові транзакції, рахунки та активи фігурантів.

Що відомо про справу "Мідас"

Масштабну операцію у справі "Мідас" НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели 10 листопада 2025 року.

Слідство встановило діяльність організованої групи, яка, за версією правоохоронців, впливала на рішення у державному енергетичному секторі, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", і вимагала від контрагентів неправомірну вигоду у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Серед фігурантів справи - посадовці та бізнесмени, зокрема член НКРЕКП Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатома" Дмитро Басов та ексзаступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

За даними слідства, учасники схеми впливали на кадрові рішення, закупівлі та фінансові операції підприємства.