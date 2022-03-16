Справа МН17: Малайзія приєднається до позову проти Росії

Малайзія приєдналася до позову проти Російської Федерації разом з Австралією та Нідерландами у справі про катастрофу авіарейсу МН17. Наполягає на повній відкритості процесу й пред'явлених доказів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра транспорту Малайзії Ві Ка Сіонга.

"Уряд Малайзії підтверджує свою прихильність до відкритості судового процесу відповідно до міжнародного законодавства проти сторін, відповідальних за жахливу трагедію 17 липня 2014 року", - пише міністр.

За словами Ка Сіонга, під час авіакатастрофи малазійського рейсу на борту перебували 43 громадяни країни.

Також міністр зауважив, що країна віддана тому, аби судовий процес був відкритим й прозорим.