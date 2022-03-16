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Справа МН17: Малайзія приєднається до позову проти Росії

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Середа 16 березня 2022 15:14
Справа МН17: Малайзія приєднається до позову проти Росії Фото: Справа МН17: Малайзія приєднається до позову проти Росії (nos.nl photo ANP)
Автор: Сергій Пишкін

Малайзія приєдналася до позову проти Російської Федерації разом з Австралією та Нідерландами у справі про катастрофу авіарейсу МН17. Наполягає на повній відкритості процесу й пред'явлених доказів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра транспорту Малайзії Ві Ка Сіонга.

"Уряд Малайзії підтверджує свою прихильність до відкритості судового процесу відповідно до міжнародного законодавства проти сторін, відповідальних за жахливу трагедію 17 липня 2014 року", - пише міністр.

За словами Ка Сіонга, під час авіакатастрофи малазійського рейсу на борту перебували 43 громадяни країни.

Також міністр зауважив, що країна віддана тому, аби судовий процес був відкритим й прозорим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Австралія та Нідерланди також розпочали спільний судовий процес проти Росії через збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines вісім років тому.

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