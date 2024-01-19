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Дело Мазепы: суд избрал меру пресечения двум фигурантам

Фото: суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела Игоря Мазепы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум фигурантам дела, к которому причастен украинский бизнесмен, директор компании Concorde Capital Игорь Мазепа. Их поместили под арест с возможностью залога.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

По информации ОГП, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил поместить подозреваемых в СИЗО. Для них определили разный размер залога - одному 20 млн гривен, а второму - 45 млн гривен. 

Таким образом, суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор.

По информации источников РБК-Украина, меру пресечения избрали Танасийчуку и Пришепчуку. 

Дело Мазепы

Напомним, вчера, 18 января, источники РБК-Украина сообщили о том, что украинского бизнесмена Игоря Мазепу, который является директором инвестиционной компании Concorde Capital, задержали

Это произошло на контрольно-пропускном пункте на границе с Польшей. Бизнесмен хотел посетить Всемирный экономический форум в Давосе. 

Также источники отмечали, что в офисе Concorde Capital сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски. 

Мазепу и нескольких чиновников подозревают в схеме незаконного завладения землями Киевской ГЭС. 

В частности, один из фигурантов уже находится в СИЗО, рассказали источники РБК-Украина. 

 

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Игорь МазепаСудМера пресечения