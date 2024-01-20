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Дело Мазепы: сообщено о подозрении 12 лицам

Суббота 20 января 2024 22:46
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Дело Мазепы: сообщено о подозрении 12 лицам Фото: украинский бизнесмен Игорь Мазепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Прокуратура сообщила о подозрении 12 лицам, которые могут быть причастны к хищению стратегических земель Киевской ГЭС.

Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Евгений Слета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, среди подозреваемых - один из руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Сейчас он находится под стражей.

Кроме того, отметил Слета, проверяется причастность других должностных лиц к незаконному отводу участков на указанной территории.

Прокурор отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, правоохранительные органы имеют право без решения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

"У следователей было достаточно оснований считать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом же производстве группе лиц было сообщено о подозрении. Шесть из них были взяты под стражу, один человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый, 18 января совершил попытку выехать за пределы Украины", - заявил он.

Слета добавил, что подозреваемым инкриминируются события 2020-2021 годов. При этом указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, которое также касается завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.

Прокурор отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер убытков.

"Учитывая то, что эти лица обладают значительными финансовыми возможностями, а также приобрели в результате преступной схемы многочисленное движимое и недвижимое имущество, был определен соответствующий размер залога. Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес в этом деле нет", - добавил он.

Дело Мазепы

18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украино-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел уехать из страны, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Один из сотрудников Госгеокадастра был арестован еще в прошлом месяце, сообщили источники РБК-Украина.

Также 19 января арестовали еще двух фигурантов дела.

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Киев Игорь Мазепа
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