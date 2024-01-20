Справа Мазепи: повідомлено про підозру 12 особам

Прокуратура повідомила про підозру 12 особам, які можуть бути причетними до розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС.

Про це заявив прокурор Офісу генпрокурора Євген Сльота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, серед підозрюваних - один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Наразі він перебуває під вартою.

Крім того, зазначив Сльота, перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

Прокурор зазначив, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

"У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. Шість з них було взято під варту, одну особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України", - заявив він.

Сльота додав, що підозрюваним інкримінуються події 2020-2021 років. При цьому вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Прокурор зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

"Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає", - додав він.