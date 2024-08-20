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Дело Кириленко: в ВАКС решили отложить заседание по избранию меры пресечения

Фото: Павел Кириленко, глава АМКУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд решил перенести заседание, на котором должны избрать меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Изначально заседание по избранию меры пресечения Кириленко должно было пройти сегодня, 20 августа. 

Как сообщили источники, заседание перенесли на 12:00 27 августа. Судья объяснил это тем, что необходимо больше времени для рассмотрения ходатайства. При этом в Уголовно-процессуальном кодексе никаких ограничений по времени нет. 

 

Что предшествовало

Напомним, 14 августа стало известно, что чиновнику госучреждения со специальным статусом сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь идет о главе Антимонопольного комитета Павле Кириленко.

Правоохранители установили, что в период с 2020 по 2023 год, когда Кириленко был главой Донецкой областной государственной администрации, он приобрел 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. Такое имущество он не указывал в декларациях.

Разница в стоимости имущества и средствами чиновника и его жены составляет более 56 млн гривен.

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Антимонопольный комитет УкраиныДонецкая областьСудМера пресечения