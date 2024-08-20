UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справа Кириленка: у ВАКС вирішили відкласти засідання щодо обрання запобіжного заходу

Фото: Павло Кириленко, голова АМКУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Вищий антикорупційний суд вирішив перенести засідання, на якому мають обрати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Спочатку засідання щодо обрання запобіжного заходу Кириленку мало пройти сьогодні, 20 серпня.

Як повідомили джерела, засідання перенесли на 12:00 27 серпня. Суддя пояснив це тим, що потрібно більше часу для розгляду клопотання. При цьому в Кримінально-процесуальному кодексі жодних обмежень у часі немає.

 

Що передувало

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що чиновнику держустанови зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Як повідомили джерела РБК-Україна, йдеться про голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Правоохоронці встановили, що в період з 2020 по 2023 рік, коли Кириленко був головою Донецької обласної державної адміністрації, він придбав 21 об'єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Таке майно він не вказував у деклараціях.

Різниця у вартості майна та коштами чиновника і його дружини становить понад 56 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антимонопольний комітет УкраїниДонецька областьСудЗапобіжний захід