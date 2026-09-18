Новый генпрокурор Ковальский анонсировал кадровые решения из-за операции "Карфаген"

Антон Ковальский сделал первое заявление в должности исполняющего обязанности генерального прокурора Украины и рассказал о своих планах на ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ковальского в Facebook .

"Я приступаю к этой работе в сложный для прокуратуры период и хорошо понимаю ответственность, которую сегодня беру на себя. Первое, что хочу зафиксировать: прокуратура работает непрерывно", - написал Ковальский.

По его словам, смена руководства не останавливает работу Офиса генерального прокурора и региональных прокуратур, не влияет на выполнение наших функций и не может быть оправданием пауз в работе.

"Моя первоочередная задача - организовать эту работу и обеспечить ее результат. На ближайшие дни определил несколько конкретных шагов", - отметил и.о. генпрокурора.

Ковальский планирует провести рабочие встречи с руководителями ключевых направлений офиса и региональных прокуратур. По его словам, необходимо предметно пройти проблемные направления, резонансные производства, кадровые вопросы и не откладываемые решения.

Отдельно будут завершены служебные и кадровые процедуры, начатые в отношении работников прокуратуры в связи с обстоятельствами, исследуемыми в рамках операции "Карфаген".

"Позиция здесь проста. Никого не будем обвинять в установлении вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может быть поводом кого-либо защищать или создавать для него особые условия", - подчеркнул и.о. генпрокурора.

Он отметил, что с НАБУ и САП Офис генпрокурора будет взаимодействовать профессионально и внутри закона. По его словам каждый орган должен выполнять свою работу в пределах определенных полномочий.

"Понимаю общественный интерес и готов к прямому и предметному разговору. Отвечу на все вопросы, которые сегодня звучат, в частности, и в мой адрес. В ближайшее время смогу говорить не только о видении, но и уже сделанных шагах и первых результатах. Сегодня моя главная задача - обеспечить работу прокуратуры. Спокойно, профессионально и ответственно", - добавил Ковальский.